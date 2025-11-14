دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتجنب "حرب أبدية"، في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية تواجدها العسكري في المنطقة الكاريبي.

وقال مادورو، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الخميس، عندما سئل عن رسالته لترامب: "لا مزيد من الحروب الأبدية، لا مزيد من الحروب الظالمة، لا ليبيا بعد الآن، لا أفغانستان بعد الآن، نعم للسلام".

ومساء الخميس، أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث عملية "الرمح الجنوبي" التي تهدف إلى استهداف ما وصفهم بـ "إرهابيي المخدرات" في جوار أمريكا.

وجاء الإعلان بعد وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس جيرالد آر إف" إلى منطقة بحر الكاريبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويوم الأربعاء، قالت مصادر مطلعة على اجتماعات البيت الأبيض، إن كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين قدموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، تشمل ضربات برية.

وأحاط وزير الحرب، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، ومسئولون كبار آخرون الرئيس علما بخيارات عسكرية للأيام المقبلة.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، كما أكد مصدران لـ "سي بي إس نيوز".