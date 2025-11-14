أذربيجان تستدعي السفير الروسي بعد إصابة سفارتها في كييف

قالت وزارة الخارجية في أذربيجان، إنه تم استدعاء السفير الروسي ميخائيل يفدوكيموف، اليوم الجمعة، لتقديم احتجاج شديد اللهجة بعد أن ألحق صاروخ روسي من طراز إسكندر أضرارا بسفارتها في كييف.

وذكرت الخارجية في أذربيجان، في بيان، أن انفجار الصاروخ دمر جزءا من الجدار المحيط بالسفارة وألحق أضرارا جسيمة بالمجمع الدبلوماسي. ولم يصب أحد بأذى.

وقالت الوزارة إن ذلك حدث أثناء الهجمات التي شنتها روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية.

وكانت العاصمة الأوكرانية كييف قد شهدت هجوما واسعا أسفر عن إصابة مدنيين واندلاع حرائق في مبان سكنية، بينما تصدت أنظمة الدفاع الجوي لطائرات بدون طيار وصواريخ، وسط استمرار التصعيد الروسي ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، تركز الهجوم أساسا على كييف، لكن موجاته طالت مقاطعة خاركيف وأوديسا وبولتافا وتشيركاسي، مستهدفة بالدرجة الأولى البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة.