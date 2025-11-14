مسئول أممي: حرق المستوطنين لممتلكات الفلسطينيين بالضفة مثير للكراهية

وصف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، صور إقدام مستوطنين إسرائيليين على إحراق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنها "مثيرة للكراهية".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة.

وقال الخيطان: "إن صور هذا الأسبوع لحشود من المستوطنين الإسرائيليين الملثمين وهم ينفذون هجمات إحراق في الضفة الغربية المحتلة مثيرة للكراهية، وتعكس نمطا أوسع من العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى إصابة العديد من الأشخاص في هجمات مستوطنين، بما في ذلك اقتحام مصنع للحليب وحرق شاحنات ومنازل تعود للفلسطينيين.

وأفاد أن تصاعد العنف في الضفة الغربية رافقه تزايد في عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات والاعتقالات وتقييد الحركة من قبل السلطات الإسرائيلية، إضافة إلى استمرار بناء المستوطنات، والتهجير القسري.

وأضاف: "نقل إسرائيل لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يعد جريمة حرب".

وأكد أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية وضمها لأجزاء منها، يتعارضان مع القانون الدولي.

وقال الخيطان إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، جدد تأكيده على ضرورة وقف الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفجر الخميس، أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون أجزاء من مسجد في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

ويعد إحراق المسجد حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة طالت دور العبادة والمقدسات الإسلامية خلال العام الجاري، ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية عشرات الحوادث التي شملت حرق مساجد وتدنيس مصاحف وخطّ شعارات تدعو إلى طرد الفلسطينيين أو قتلهم.

ونفذ المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.

بينما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف و500 آخرين.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.