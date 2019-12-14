 ولاية نيويورك تجدد الحظر على سوائل النكهات المستخدمة فى التدخين الإلكترونى - بوابة الشروق
السبت 14 ديسمبر 2019 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

ولاية نيويورك تجدد الحظر على سوائل النكهات المستخدمة فى التدخين الإلكترونى

أ ش أ
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:11 ص | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:11 ص

قرر مسئولو الصحة فى ولاية نيويورك الأمريكية تمديد الحظر المفروض على سوائل النكهات المستخدمة فى الأدوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.

وصوت مجلس التخطيط للصحة العامة التابع لوزارة الصحة فى الولاية على تمديد فرض الحظر على السوائل ذات النكهات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.

ويسرى الحظر الجديد لمدة 90 يوما ويحظر بيع جميع السوائل ذات النكهات ومع ذلك فإنه فى ظل إجراءات التقاضى التى لم تحسم فإن الحظر ليس ساريا حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة الولاية جيل مونتاج إن وباء التدخين الإلكترونى المنتشر بين الشباب مصدر قلق كبير من جانب مسئولى الصحة، وأضاف أن استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية بمعدل كبير منذر بالخطر يتحدث عن نفسه، مؤكدا أن وزارة الصحة بالولاية ملتزمة بتبنى حظر على السجائر الإلكترونية ذات النكهات ومنتجات التدخين الإلكترونى للحد من الزيادة الكبيرة فى استخدامها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك