النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين فى حادث سير الشروق

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، بالاستعلام عن حالة المصابين صدمهم سائق بسبب سيره عكس الطريق وسرعته الزائدة بالشروق بمحافظة القاهرة.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواءنبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتهم "ت.ع" سائق سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدام شخصين وإصابتهما بإصابات بالغة.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق، بقيام سائق باصطدام شخصين أثناء سيره عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين وضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.