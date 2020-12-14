العربية للتصنيع تستقبل وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بوفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا الذي زار الهيئة، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد خريجين على مستوي عال من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيدا في الوقت نفسه بقوة العلاقات التي تربط المؤسستين.



وأشاد التراس، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ودورها الفعال في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوي الوطني أو للوافدين من الدول العربية والأفريقية في مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية، جاء ذالك على هامش، زيارة وفد من أكاديمية ناصر العسكرية العليا والذي ضم عدد من الدارسين العسكريين والمدنيين، والدول الشقيقة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر بين العربية للتصنيع وأكاديمية ناصر، حيث تتم الزيارات بشكل سنوي، وذلك بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكافة الدول الشقيقة على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم وتبني تنفيذ الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.



وحرص المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع الدراسين بأكاديمية ناصر، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدينة، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.



وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد أكاديمية ناصر إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية.



وزار وفد الأكاديمية عدد من وحدات الهيئة، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، وأطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.