غادة والي: الفساد الرياضي يؤدي إلى نشر حالة من الإحباط بين الشباب

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن ملف الفساد الرياضي أحد الموضوعات ذات الأولوية، نظرًا لأن الأمم المتحدة تركز جهودها خلال السنوات العشر المقبلة على الشباب.

وأضافت والي، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الفساد الرياضي يؤدي إلى نشر حالة من الإحباط بين الشباب.

وأشارت إلى العمل مع الفيفا واللجنتين الأوليمبية والدولية للمنشطات، ليكون هناك برامج للتوعية والتدريب، وكذا النظر ومراجعة التشريعات، ليتم التعامل مع هذا الملف.

وذكرت أن القضية الأولى التي يتم العمل عليها تكمن في الاتفاق على نتائج المباريات، مضيفة أن الفيفا وضعت هذه القضية كأولوية، نظرًا لأنها ظاهرة كبيرة ومؤثرة في مجال كرة القدم.

ولفتت إلى الاعتداءات التي تتم على الأطفال والنساء الذين يمارسون كرة القدم وغيرها من الرياضات أثناء التدريب، مؤكدة أنه يتم العمل مع الاتحادات على أبواب كثيرة في مجال فساد الرياضة، على أن يتم النزول بها إلى المستوى الإقليمي ثم المحلي، وبعد ذلك النوادي.