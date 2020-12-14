مباحث الواسطى تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفلة

تواصل مباحث قسم شرطة الواسطى شمال بني سويف جهودها؛ لكشف ملابسات حادث العثور على جثة طفلة في العاشرة من عمرها ملقاة في أحد المنازل المهجورة بشوارع قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف عقب اختفائها لساعات وبحث أسرتها عنها الذي اعتبره أهالي القرية باللغز، ووصفه البعض حادث مقتل الطفلة بالفاجعة.

وخيم الحزن على أهالي قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، مؤكدين الأهالي أن الطفلة من حفظة القرآن الكريم رغم حداثة عمرها.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، على جثة طفلة في العاشرة من عمرها ملقاه في أحد المنازل المهجورة بشوارع القرية، عقب اختفائها لساعات وبحث أسرتها عنها، وعلى الفور أمر مدير الأمن ببتكثيف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف جهودهم لكشف ملابسات الحادث وبيان سبب الوفاة.

وشكل مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وقيادة الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، ويضم ضباط مباحث القسم؛ لكشف ملابسات وظروف الوفاة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفلة تدعى "فاطمة حبيب إبراهيم.. 10 سنوات"، وتقيم لدى أسرتها بقرية قمن العروس، وتم إيداعها في مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة، إذ تبين وجود آثار حول رقبة المتوفاة ما قد يشير إلى عملية تعرضها لخنق.

وبدأت مباحث مركز شرطة الواسطى في إعداد خطة بحث تتضمن فحص أي كاميرات مراقبة بمحيط منطقة العثور على الطفلة ومنزلها والاستعانة بالعناصر السرية بالقرية، للبحث عن أي معلومات عن الحادث وتوسيع دائرة الاشتباه.

ومن جانبة تواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بشأن مستجدات حادث مقتل الطفلة "فاطمة حبيب إبراهيم" بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، مطمئنا على سير التحقيقات في الجريمة التي أفجعت الجميع تجاه طفلة عمرها 10 سنوات دون وضوح أسباب أو دوافع حتى الآن.

وتقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي لأسرة الطفلة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ومعربا عن حزنه الشديد للحادث الأليم والفاجعة التي تعرضت لها الطفلة.

وأكد على شناعة تلك الجريمة وعلى ثقته الكبيرة في رجال الأمن في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت.

وأوضح مدير الأمن، للمحافظ أن التحقيقات مستمرة من خلال إدارة البحث الجنائي، وأنه يتابع شخصيا عن كثب مجريات التحقيقات وما ستسفر عنه التحريات، حيث لن يهدأ للجميع بال حتى يتم الكشف عن الجناة و ملابسات تلك الجريمة الشنيعة.