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أفاد مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع خلال ساعات على قرار العقوبات على تركيا.

وذكر المصدر أن ترامب سيوقع على قرار فرض العقوبات على تركيا "بعد قليل"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

ويوم الجمعة، ‏أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون "كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا.

و"كاستا" قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.

وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانونا.

وأدى شراء أنقرة نظام "إس 400" عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.