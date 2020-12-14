 هيئة الدواء الأوروبية: إجراءات الموافقة على لقاح كورونا تسير بأقصى سرعة ممكنة - بوابة الشروق
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هيئة الدواء الأوروبية: إجراءات الموافقة على لقاح كورونا تسير بأقصى سرعة ممكنة

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
أمستردام - د ب أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 6:58 م
صرح مدير هيئة الدواء الأوروبية إمير كوك، اليوم الاثنين، بأن إجراءات الموافقة على لقاح فيروس كورونا المستجد بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة ممكنة، وسيصدر القرار في هذا الصدد قبل 29 ديسمبر الجاري.

وقال إمير في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الهولندية أمستردام: "نحن نعمل على مدار الساعة من أجل الموافقة على أول لقاح لفيروس كورونا".

وأضافت أن المواعيد النهائية سيتم "إعادة تقييمها بشكل دائم".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، دعا إلى تسريع إجراءات الموافقة على استخدام لقاح كورونا. وكان اللقاح الذي طورته شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك قد حصل على موافقة على استخدامه في بريطانيا. وبدأت الولايات المتحدة برنامج التطعيم اليوم الاثنين بعد استصدار موافقة طارئة.

وأكدت إمير أنه لن يكون هناك أي تنازلات بشأن سلامة اللقاح.

وبعكس الولايات المتحدة وبريطانيا، لا يصدر الاتحاد الأوروبي أي موافقات طارئة لاستخدام اللقاحات، بمعنى أنها لابد أن تمر بالاختبارات المعتادة.

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