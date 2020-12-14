التضامن: 95 ألف سيدة ترددن على عيادات مشروع 2 كفاية للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع حملة «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن العمل مستمر في مشروع «2 كفاية» الذي بدأ في يناير 2019، مشيرة إلى الوصول في محور التوعية لما يقرب من خمسة ملايين زيارة في عدد زيارات ترك الأبواب.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنه تم تحويل 660 ألف سيدة منهن إلى عيادات تنظيم الأسرة، لافتة إلى استهداف سيدات عشر محافظات ضمن الأكثر فقرًا، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي «تكافل».

وذكرت أن هناك 64 عيادة تابعة للمشروع، تردد عليهم 95 ألف سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة وللمشورة؛ 75% منهم أخذوا وسائل تنظيم أسرة من عيادات «2 كفاية».

وأشارت إلى التعاقد مع 108 جمعيات أهلية لإجراء الندوات الأسبوعية، مضيفًا أنه تم عمل 4400 ندوة حتى الآن حضرها ما يقرب من 450 ألف رجل وسيدة.

وأوضحت أن الندوات دليل كبير على تأثير زيارات المثقفات المجتمعيات اللائي تتابعن السيدات في منازلهن، من خلال أربعة زيارات سنويًا، ما يربط بينهن بعلاقات قوية.