ملابسات فيديو لاستغاثة سيدة من تعدي شخصين عليها بالضرب في القاهرة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع "فيس بوك"، تضمن استغاثة إحدى السيدات تضررت خلالها من قيام شخصين بالتعدي عليها بالضرب.

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من شخصين مقيمين بدائرة القسم "أحدهما مصاب بجرح في فروة الرأس" بتضررهما من سيدة مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث الإصابة المنوه بها بسبب خلافات حول الجيرة.

وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو في حقها "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافها بإحدى المستشفيات"، وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها، وأضافت أن المذكورين تعديا عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وبمناقشة المُبلغان أنكرا ما نُسب إليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.