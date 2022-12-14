تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرضا وحفلا لتوزيع جوائز مسابقة "لوون" في دورتها الثامنة للعام المالي 2022-2023، في السادسة مساء السيت المقبل بمسرح الهناجر بساحة دار أوبرا القاهرة، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة.



المسابقة تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي من خلال مشروع أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل.



تضم منافسات مسابقة "لوون" مجالات الرسم والتصوير، والتصوير الفوتوغرافي، النحت، الخزف والتشكيل الفني، بالإضافة لأعمال مركبة بإستٍخدام أي نوع من خامات البيئة المحيطة.



وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة في دورتها الثامنة من أساتذة متخصصين في الفنون التشكيلية والتطبيقية برئاسة د. حنان موسي، وعضوية كل من د. أحمد محي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، د. ثريا صبيح أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة – رسوم متحركة، الفنان جهاد محمد شيريت قوميسير عام المسابقة.