ضبط متهم بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص أنشأ محطة بث تليفزيوني بالمخالفة للقانون بمحافظة البحيرة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى إنشاء شخص محطة بث تليفزيوني لاسلكية بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، ومن خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف مقر الشبكة ومحطة التقوية ومحل الدش، وأمكن ضبط "مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة".

وبالتفتيش في حضوره تم العثور على 151 جهازا إلكترونيا يستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وحدة معالجة للتحكم في الشبكة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، موضحا أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالي 15 ألف مشترك نظير مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.