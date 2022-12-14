 تعليم الوادي الجديد تحصد المركز السابع في التربية الموسيقية لأعياد الطفولة - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد تحصد المركز السابع في التربية الموسيقية لأعياد الطفولة

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 8:59 م

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، حصاد المركز الثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية لأعياد الطفولة.

وأوضح أن حسن الطالب بيجول ميلاد تناغو، من مدرسة الجغيل الابتدائية بالخارجة نجح في حصد المركز الثامن بتصفيات الجمهورية لمسابقة أجمل صوت بالمرحلة الابتدائية، بعد تصدره قائمة الفائزين بالمسابقة على مستوى المديرية.

وقال إن قطاع تعليم الوادي الجديد، شارك بفعاليات المجلس القومي للمرأة في حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث جرى تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية التثقيفية وورش العمل لطالبات المدارس تضمنت مجموعة من المحاور الهامة التي تدين العنف ضد المرأة.

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