مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إسرائيل

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إلى إسرائيل لعقد محادثات حول الحرب على غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سوليفان وصل إلى تل أبيب، دون مزيد من التفاصيل.

وكان البيت الأبيض قال في تصريح، أمس، "يسافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل يومي الخميس 14 والجمعة 15 ديسمبر للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية والرئيس إسحاق هرتسوج لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة".

والقناة "12" الإسرائيلية قالت في وقت سابق الخميس، إن إسرائيل ستعرض على سوليفان خلال زيارته ما قالت إنه جدول زمني للحرب على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

وفقا للجدول الزمني الإسرائيلي، "من المتوقع بحلول نهاية يناير(المقبل) أن تُنهي إسرائيل مرحلة القتال العنيف".

وعلى الرغم من ضغوط سياسية خارجية واحتجاجات شعبية في أنحاء العالم، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال وتدافع عن الفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن "التقديرات في إسرائيل تفيد بأن مرحلة استكمال القضاء على حماس ستمتد على مدى معظم عام 2024، وتشمل تدمير قدرتها العسكرية عبر عمليات وغارات للجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه "إلى جانب الإطار الزمني للحرب، فإن من بين القضايا التي سيبحثها سوليفان هي مصير غزة بعد الحرب ودور السلطة الفلسطينية، وتحويل أموال المقاصة (الضرائب) إلى السلطة، ودخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.