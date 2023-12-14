بوليتيكو: هاريس طالبت بايدن بإظهار المزيد من التعاطف مع الفلسطينيين

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة قولها، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حثت البيت الأبيض أن يظهر المزيد من القلق بشأن الأضرار الإنسانية في غزة.

وأوضحت المصادر، أن هاريس حثت الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إظهار المزيد من التعاطف تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أحد المقربين من نائبة الرئيس الأمريكي، أنها تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون "أكثر صرامة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن هاريس ترى أن الوقت قد حان للبدء في وضع خطط "لليوم التالي" لكيفية التعامل مع آثار الحرب بمجرد انتهاء القتال.

وأضاف المسئول الأمريكي أن "هاريس دعت إلى أن تكون الإدارة الأمريكية أكثر قوة في السعي لتحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين".

ووفقا للمجلة الأمريكية، فإن سعي هاريس لصياغة خطاب البيت الأبيض حول الحرب، يعكس المدى الذي يكافح فيه الديمقراطيون، للسير على خط حذر بشأن الحرب في غزة.

وكان بايدن، قد أدان قبل يومين، القصف العشوائي الإسرائيلي، ودعا نتنياهو إلى تغيير حكومته.

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هاريس علنا عن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية بعبارات صارمة، قائلة إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم كيف تقوم بذلك.