الخارجية الأمريكية تنشر نص الاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

نشرت الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، نص الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب ويقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام اعتبار من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي.

وجاء في نص الاتفاق أنه "يمكن تمديد الفترة الأولية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا أُحرز تقدم في المفاوضات، وإذا أظهر لبنان بشكل فعّال قدرته على فرض سيادته".

كما يضمن الاتفاق ما وصفه "حق إسرائيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية".

وفيما يلي وثيقة الاتفاق كما نشرتها الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني:

1- ستنفذ إسرائيل ولبنان وقفا للأعمال العدائية اعتبارا من 16 أبريل 2026 عند الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:00 تج)، لمدة أولية تبلغ عشرة أيام، كبادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، بهدف إتاحة المجال لمفاوضات بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق دائم للأمن والسلام بين البلدين.

2- يمكن تمديد هذه الفترة الأولية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا أُحرز تقدم في المفاوضات، وإذا أظهر لبنان بشكل فعّال قدرته على فرض سيادته.

3- تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية. ولن يقيَّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية. وبجانب ذلك، لن تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو غيرها من أهداف الدولة داخل الأراضي اللبنانية برا أو جوا أو بحرا.

4- اعتبارا من 16 أبريل 2026 عند الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ومع دعم دولي، ستتخذ حكومة لبنان خطوات ملموسة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى داخل الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.

5- تعترف جميع الأطراف بأن القوات الأمنية اللبنانية تتحمل المسئولية الحصرية عن سيادة لبنان والدفاع الوطني، ولا يحق لأي دولة أو جماعة أخرى الادعاء بأنها ضامن لسيادة لبنان.

6- تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة تسهيل مزيد من المفاوضات المباشرة بين البلدين بهدف حل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائم بين البلدين.