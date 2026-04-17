الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

- الخارجية الأردنية أشادت بدور القيادة اللبنانية مؤكدة دعمها لسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأردن "يرحب بإعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن وقف إطلاق النار في لبنان".

وثمّنت "الدور الإيجابي الكبير" الذي قام به الرئيس اللبناني جوزاف عون، والحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

‏وأكدت الخارجية "وقوف الأردن المطلق مع الدولة اللبنانية في فرض سيطرتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه".

ومساء الخميس، أعلن ترامب وقف إطلاق النار في لبنان لـ 10 أيام اعتبارا من منتصف ليل الخميس - الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت، عقب مباحثات هاتفية مع الرئيس عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلفَ 2196 شهيدا و7 آلاف و185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن عون في 9 مارس الماضي مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح "حزب الله"، وهو ما يرفضه الأخير.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023 - 2024.