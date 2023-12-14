طاقم تحكيم موريتاني لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على طاقم تحكيم مباراة فيوتشر أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل فيوتشر، قبل الجولة الرابعة وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة المتصدر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب فيوتشر.

ويدير المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوح، ويعاونه كل من حمديني ديبا ويوسف محمد، وموسى ضيو حكمًا رابعًا، فيما يراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.