يستعد القائمون على مشروع "ليلة رقص معاصر" لتقديم عروض برنامج الإقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية، وذلك بداية من مساء غد الجمعة، وتمتد حتى بعد غد السبت، ويرفع الستار في تمام السابعة مساءً.

وتتضمن عروض الإقامات الفنية بمكتبة الإسكندرية، 6 عروض لمصممي حركة محترفين، وهي "هل أنت" لريبيكا نوروود من الولايات المتحدة الأمريكية، فيلم "ما" لميكايل مورسينز من ألمانيا، "قبل حلول الليل" لدانيلا ديليرسي من المملكة المتحدة، "لماذا لا تقول شيئا" لإليا جيلين من هولندا، "تحت رجلينا" لسمير مكيرش من فرنسا، و"في يوم و ليلة" لنرمين حبيب من مصر.

وكان مشروع "ليلة رقص معاصر"، قد أختتمت عروضه بالقاهرة، أمس الأربعاء، في المعهد الفرنسي بالمنيرة، وتضمن حفل الختام 3 عروض تحت التطوير لمصممي حركة مبتدئين، تم تقديمهم لمجموعة من الفاعلين الثقافيين والفنانين والمسرحيين، العروض هي "دايمينشنز" لنادين سلامة، "هذيان" لأحمد غريب، وحلقة" لشيماء فوزي.

يذكر أن "ليلة رقص معاصر" أفتتحت فعالياتها على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في 4 ديسمبر الجاري، بعرض "برقع الحيا" لفرقة "عوالم خفية"، من إخراج شيرين حجازي.