مستشار ألمانيا يدعو لاتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال القمة الأوروبية، اليوم الخميس، إلى اتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

وقال شولتس، اليوم في بروكسل: "من المهم بالنسبة لنا حاليا أن نحدد المسار الآن الذي يحقق تقدما هنا في أوروبا في عملية الانضمام، وأن يكون أيضا قرار تتخذه جميع الدول الأعضاء".

وأضاف مستشار ألمانيا، على هامش الاجتماع مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أن بلاده تدعم بشدة المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت مؤخرا اتخاذ قرار لأجل بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، على الرغم من عدم تحقيق جميع اشتراطات الإصلاح اللازمة لذلك والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي حتى الآن بشكل كامل.

ومن جانبه، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ذلك، وقال اليوم الخميس لدى وصوله لبروكسل، إنه تم تحديد سبعة شروط مسبقة، وحتى الآن لم يتم تنفيذ سوى 3 منها "من قبل أوكرانيا"، وفقا لتحليل المفوضية الأوروبية.

وأضاف أنه لهذا السبب ليس هناك ما يمكن مناقشته في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء المجري، هدد بالفعل من قبل بعرقلة ذلك القرار.

جدير بالذكر أن حق النقض الذي يستخدمه أوربان يتسم بأهمية بالغة؛ لأن قرار بدء مفاوضات الانضمام يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وصرح المستشار الألماني، بأن اتخاذ قرارات بالإجماع لصالح أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيكون "إشارة مهمة جدا" لكييف وموسكو على حد سواء.

وقال شولتس: "من المهم إرسال إشارة دعم واضحة هنا، إشارة موجهة إلى مواطني أوكرانيا الشجعان الذين يدافعون عن بلادهم".

وأضاف شولتس: "لكن هذه إشارة موجهة أيضا إلى الرئيس الروسي الذي يجب أن يدرك أنه لا يمكنه الاعتماد على أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستقلص الدعم لأوكرانيا".

وقال شولتس: "أعتقد أن هذه إشارة مهمة للغاية من هذه القمة بأننا نستطيع القيام بذلك".