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الناتو: تحطم طائرة مسيرة روسية في رومانيا ليس هجوما متعمدا

د ب أ
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 11:49 م
قال حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الخميس، إنه لم يحصل على "أية معلومات تشير لأي هجوم متعمد من روسيا ضد الحلفاء" بعد تحطم طائرة مسيرة من روسيا في رومانيا.

وتم تسجيل ما يصل إلى 70 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد 136" خلال موجة من الهجمات ضد أهداف في أوكرانيا، وفقا لنتائج مبدئية، انفجرت إحداها في المجال الجوي الروماني. 

وقال ديلان وايت المتحدث باسم حلف الناتو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل إن الاستخبارات الرومانية أفادت بأن روسيا كانت تستخدم الطائرة المسيرة في هجوم على البنية التحتية لميناء أوكراني.

وأضاف: "ندين الهجمات الروسية ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والدانوب بشدة. نواصل متابعة الوضع وما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات الرومانية".

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