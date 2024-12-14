خبير مروري يوضح إجراءات احترازية لتفادي الخطر أثناء الشبورة المائية

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الشبورة تؤثر بشكل كبير على الرؤية وتسبب زيادة الحوادث المرورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، أن الإدارة العامة للمرور تتخذ إجراءات احترازية مثل غلق بعض الطرق في الساعات الأولى من الصباح.

وأشار إلى أن من بين الطرق التي تشهد غلقًا جزئيًا أو كليًا طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، إضافة إلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وذلك في محاولة لتقليل الحوادث الناجمة عن الشبورة الكثيفة التي تصل إلى درجة العتمة.

وشدد على ضرورة التزام السائقين بعدد من الإجراءات الوقائية عند القيادة في الشبورة، ومنها استخدام الأنوار المنخفضة للسيارة، وتفعيل إشارات الانتظار الأربعة، فضلاً عن خفض السرعة بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن السرعة المسموح بها في هذه الظروف يجب ألا تتجاوز 40 كم/س داخل المدن، بينما يمكن أن تصل إلى 70 كم/س على الطرق السريعة، بدلاً من السرعات المعتادة التي قد تصل إلى 120 كم/س.

وشدد على أنه من الضروري الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات، وعدم الوقوف المفاجئ في الأماكن الخطرة مثل مطالع ومنازل الكباري، كما لابد على السائقين بفحص سيارتهم بشكل دوري للتأكد من جاهزية المكابح، والإطارات، ومساحات الزجاج الأمامي، مع التأكد من وجود طفايات الحريق في متناول اليد.