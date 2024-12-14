وزير الخارجية الأردني: الشعب السوري يستحق كل الدعم والإسناد ليبني وطنا حرا خاليا من الإرهاب

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الشعب السوري يستحق كل الدعم والإسناد ليبني وطنًا حرًا خاليًّا من الإرهاب.

وأضاف خلال مدؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة الاتصال العربية وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة حول سوريا في مدينة العقبة الأردنية، أنه يجب بناء الوطن الذي تحترم سيادته المطلقة، وأن يعتمد على عمقه العربي والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الاجتماع دان التوغل الإسرائيلي على الأراضي السورية وخرق اتفاق 1974 والغارات التي تشنها على مناطق شاسعة من سوريا.

ولفت إلى أن هذا الأمر لن يسهم إلا في إغراق سوريا في الفوضى، وسيعقد الأمور، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمساعدة سوريا.

ونوه بأن الاجتماع طالب إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي التي احتلتها، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة ويجب أن تنسحب إسرائيل منها.