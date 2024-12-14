شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على بلدة جباليا ومدينة غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو وردة في جباليا البلد، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمواطنين جنوب شرق بلدة جباليا.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء في مدينة غزة، ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل بمنطقة دوار أبو الجديان في بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع استهداف المنطقة بالقصف المدفعي.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا وتجمعا لمواطنين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين بحي الصبرة جنوب المدينة.

وأقدمت قوات الاحتلال على حرق مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة، علما أن الاحتلال أطلق النار على نفس المركبة وعطّلها عن العمل قبل أيام. كما حرقت قوات الاحتلال منزلا بجوار المستشفى.

وأطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال نسف عدد من المباني السكنية داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأدت الرياح العاصفة المصحوب بالأمطار، إلى غرق واقتلاع عدد كبير من خيام النازحين، خاصة بالقرب من شواطئ بحر قطاع غزة.