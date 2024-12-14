راندي موس يعلن إصابته بالسرطان

يصارع راندي موس، نجم كرة القدم الأمريكية السابق، مرض السرطان.

وأعلن موس، 47 عاما، عن مرضه في مقطع فيديو نشره على إنستجرام، مساء الجمعة، حيث كان يظهر وهو يستخدم عكازا لمساعدته على المشي.

وقال موس "لم أعتقد أبدا أنني سأكون في وضع مثل هذا، حيث كنت أعتقد أنني بصحة جيدة".

ووجد الأطباء السرطان في قناته الصفراوية. وقد خضع لجراحة لتركيب دعامة في كبده في يوم عيد الشكر، ثم خضع لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات قبل أسبوع تسمى "إجراء ويبل"، والتي تتضمن إزالة الجزء العلوي من البنكرياس، وبعض الأمعاء الدقيقة، والمرارة، والقناة الصفراء.

ويجب على موس حاليا أن يخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي.

واستقال موس من عمله كمحلل في شبكة "إي إس بي إن" في وقت سابق من هذا الشهر.

وصنع موس اسمه أثناء لعبه مع مينيسوتا فايكنجز بين 1998 و2004.