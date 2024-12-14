علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام نادي باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن قلبه يقطر دما، موضحًا أن الأهلي أضاع مباراة ولا أسهل، وفق تعبيره.

وأضاف أن الأهلي كان بإمكانه الفوز في الوقت الأصلي أو الوقت الإضافي أو حتى في ضربات الترجيح، موضحًا أنه كان يُشجِّع الأهلي بكل وجدانه في المباراة.

ولفت إلى أن الأسماء الكبيرة تضيع الأهلي في المباريات الكبيرة، معقبا: «باتشوكا ده في الكاتشوكا.. واضح إنه مكسيكي مضروب، أنا بزعل على الشباب والأطفال اللي زعلانين على الأهلي، باتشوكا ده غلبان كان لازم يتغلب 3 أو 4».

واستكمل: «هارد لك للأهلي اللي خسر من باتشكوا اللي ترتيبه في لامركز 16 من أصل 18 فريق.. مكسيكي مكسيكي الأهلي راح في الكلاسيكي».

واستكمل: «المباراة ضاعت بدون سبب واضح.. تحسن إن الزمالك هو اللي بيلعب ويخسر بدون سبب واضح.. لكن واضح إن الجنرال حظ تخلى عن النادي الأهلي».

وتلقى فريق الأهلي الخسارة أمام باتشوكا، بركلات الترجيح بنتيجة (5-6) في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وانتهى الوقت الإضافي من مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.