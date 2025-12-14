شدد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، أن سلامة الغذاء والماء «أمر لا يقبل التهاون»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء تعملان بشكل متكامل لضمان أمان وعدم تلوث كل نقطة مياه.

وقال خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC» إن «جميع أنواع المياه المعبأة المرخصة في مصر، هي مياه جيدة وآمنة وسليمة ومراقبة بشكل دوري لصيق»، مشددا أن الدولة تطبق رقابة ثلاثية كل نقطة مياه تصل للمواطن.

وبشأن إمكانية لجوء المواطن إلى سحب وتحليل عينة بالمعامل، قائلا إن «الزجاجة التي بها 330 مل مياه عندما يتم تحليلها من شخص بطريقة فردية، فنتيجة العينة تعبر عن الـ 330 مل ولا المصنع أو الشركة، ولا تعبر عن أكثر من كمية المياه التي تم تحليلها».

وأرجع ذلك لعدة أسباب، منها، الطريقة التي ينقل بها المواطن العينة إلى المعمل في سيارة معرضة للشمس أو في حقيبة ومدة التخزين ومدى تلوثها أثناء النقل، مشيرا إلى المعامل المركزية تنص في تقريرها أن العينة المسحوبة بمعرفة طالب التحليل غير معلوم مصدرها وتحت مسئوليته، والنتيجة لا تعبر إلا عن العينة المقدمة ولا يصرح بتداولها.

وأضاف أن الوزارة سحبت أكثر من 200 عينة عشوائية للتفتيش خلال الشهرين الماضيين فقط، سواء من المصانع ومحال البيع أو أماكن التخزين، في إطار الرقابة المستمرة، لافتا إلى أن عدد المصانع في مصر 54 مصنعا.