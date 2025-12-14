استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مساء اليوم الأحد، شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد وائل الشروف (23 عاماً) برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

وأصيب الشاب الشروف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشروف وأصابته بالرأس، وتركته في المكان ينزف.

وذكرت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب، فيما أغلقت جميع المداخل الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل.