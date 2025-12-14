 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 3:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه

وفا
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 3:03 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 3:03 م

استشهد مساء اليوم الأحد، شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد وائل الشروف (23 عاماً) برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

وأصيب الشاب الشروف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشروف وأصابته بالرأس، وتركته في المكان ينزف.

وذكرت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب، فيما أغلقت جميع المداخل الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك