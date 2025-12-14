موقع: واشنطن غير راضية عن عدد الدول الراغبة في المشاركة في قوة الاستقرار في غزة

نقل موقع Ynet عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول الراغبة في المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.





وأضاف الموقع: "الأمريكيون غير راضين ويبحثون عن دول إضافية للمشاركة في القوة".



ووفقا للمصدر، تخشى بعض الدول إرسال جنودها إلى قطاع غزة بسبب مخاوف من وقوع اشتباكات مع حركة حماس، لكنها في الوقت نفسه تعرض تقديم المساعدة في تدريب وتمويل القوة.

وأشار الموقع إلى أن الخطة تتمثل، في البداية بنشر القوات في المناطق التي لا يوجد فيها احتكاك مباشرمع حماس.

وسبق أن ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة تريد نشر قوات دولية في غزة في أقرب وقت ممكن من عام 2026.



وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، في وقت سابق، على مقترح الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لحل الوضع في غزة.

صوّت ثلاثة عشر عضواً من أصل خمسة عشر عضواً في المجلس لصالح الخطة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتدعو خطة الولايات المتحدة بشأن غزة إلى إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.