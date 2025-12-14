أصدرت "قوات الدعم السريع" في السودان، بيانا مساء السبت، ردت من خلاله على ادعاءات الجيش باستهداف قوات حميدتي مقر الأمم المتحدة بمدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان.



وقالت الدعم السريع في بيان: "ندحض ادعاءات ومزاعم عصابة بورتسودان الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، بشأن وقوع هجوم جوي استهدف مقر الأمم المتحدة بمدينة كادقلي وما صاحب ذلك من اتهامات باطلة لقواتنا بالوقوف خلفه عبر استخدام طائرة مسيرة".

وأضافت: "تنفي قواتنا نفيا قاطعا هذه الأكاذيب، وتؤكد أن هذه الادعاءات تعكس محاولة يائسة وبائسة لتلفيق اتهامات واهية بحق قواتنا، في مسعى مكشوف الأهداف".

وشددت "الدعم السريع" في بيانها، على أن سجل القوات خال تماما من أي اعتداءات أو استهداف للمنظمات والبعثات الدولية.

وأكدت أن القوات وعلى العكس لديها مواقف مشهودة وموثقة في حماية المنشآت الأممية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.



ودعت "قوات الدعم السريع" جميع المنظمات الدولية إلى تحري الموثوقية والدقة الكاملة في تقييم المعلومات والاتهامات، لا سيما تلك الصادرة عن مجموعة بورتسودان الانقلابية، وفق ما جاء في نص البيان.