ميرتس يستقبل زيلينسكي وكوشنر لإجراء مشاورات حول وقف إطلاق النار

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، لإجراء مشاورات بشأن وقفٍ لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ووفقًا لما أفاد به مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن ميرتس استقبل زيلينسكي في ديوان المستشارية الألمانية بحفاوة، وذلك بعد أن كان وفد أمريكي يضم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل إلى المكان نفسه في وقت سابق اليوم.

وكان الوفد الأمريكي، الذي يضم أيضًا المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، أجرى قبل ظهر اليوم محادثات أولية في أحد فنادق برلين.

ووفقًا لمراسلي (د ب أ)، كان كلٌّ من وزير الدفاع الأوكراني السابق رستم عمروف ورئيس هيئة الأركان أندريه هناتوف من بين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى برلين قبل ظهر اليوم، بالزي العسكري والمدني، واستقبلهم في مقر المستشارية جونتر زاوتر، مستشار شئون السياسة الخارجية والأمنية لدى ميرتس.

وتوجّه عمروف برفقة زاوتر إلى الفندق الذي كان الوفد الأمريكي نزل فيه في وقت سابق. ويُعدّ الوزير السابق كبيرَ مفاوضي زيلينسكي، كما يشغل منصب أمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني.

ومن المزمع استئناف المحادثات التي جرت بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في البداية بمشاركة أوروبية على مستوى المستشارين، خلف أبواب مغلقة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مقترحات ملموسة مطروحة حاليًا على طاولة النقاش.

ويسعى زيلينسكي، خلال لقائه في برلين مع ويتكوف، إلى أن يركز محادثاته على أحدث مقترحاته المتعلقة بخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب. وقال زيلينسكي، بحسب وسائل إعلام أوكرانية، ردًا على أسئلة صحفيين، إنه لم يتلقَّ حتى الآن أي ردٍّ أمريكي على مقترحات التعديل الأخيرة التي قدّمها. وكان زيلينسكي صرّح مسبقًا بأنه يرى أن أوكرانيا في موقع تفاوضي قوي.

وأضاف زيلينسكي أن خطة السلام لن تبدو بالشكل الذي يُرضي الجميع، مشيرًا إلى وجود مقترحات للتوصل إلى حلول وسط. وقال: "الأهم على الإطلاق هو أن تكون الخطة عادلة قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة لأوكرانيا. والأهم أن تكون فعّالة".

ورأى زيلينسكي أنه بما أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تحظى بالدعم من كل الأطراف، فإن هناك اقتراح تسوية يتعلّق بتوفير ضمانات أمنية لحماية بلاده من أية هجمات روسية جديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل في هذا الشأن.