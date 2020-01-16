 وكالة السودان للأنباء: 6 قتلى في أحداث التمرد بينهم 4 عسكريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة السودان للأنباء: 6 قتلى في أحداث التمرد بينهم 4 عسكريين

الجيش السوداني _ أرشيفية
الجيش السوداني _ أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:55 م
قالت وكالة السودان للانباء "سونا"، إن ٦ قتلى سقطوا في أحداث التمرد، لمجموعات من قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة أمس، لافتة إلى أن القتلى بينهم ٤ عسكريين ومدنيان.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت مقتل عسكريين وجرح ٤ آخرين في تلك الأحداث، التي تمت السيطرة عليها.

وقامت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ممثلة في مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، محمد عبدالرحمن، ومدير إدارة الطوارئ طارق أبو عركي، بزيارة المصابين بالأحداث، والتأكد من تلقيهم للعلاج المناسب وتذليل العقبات.

وبلغ عدد المصابين 7 أشخاص، تم إجراء عمليات جراحية لثلاثة منهم.

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