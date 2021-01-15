فرنسا تخصص 4 مليارات يورو شهريا لمواجهة فيروس كورونا

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أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الخميس، أن بلاده ستتحمل نحو 4 مليارات يورو شهريا لمساعدة الشركات الفرنسية على مواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن الوزير قوله، إن فرنسا سوف تغطي التكاليف الثابتة للشركات التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو الحد من أعمالها، مثل سلاسل الفنادق، وأصحاب المطاعم المتعددة، أو صالات البولينج أو الصالات الرياضية.

وستنطبق هذه الإجراءات على "الشركات الكبيرة" التي يبلغ دخلها أكثر من مليون يورو شهريا.

وسيتم تغطية التكاليف الثابتة حتى 3 ملايين يورو للفترة ما بين شهري يناير ويونيو.

وستبدأ فرنسا عملية تفاوض مع المفوضية الأوروبية التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لزيادة سقف المساعدات الممنوحة لتلك الشركات.

وسجلت فرنسا 21228 حالة مؤكدة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في غضون الساعات الـ24 المنصرمة وارتفع عدد الوفيات بنحو 282 ليصل الإجمالي إلى 69 ألفا و313 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.