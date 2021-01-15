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نشرة أسعار الخضار والفاكهة بسوق الجملة

محمد المهم
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 10:20 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه.
البطاطس من 1.25 إلى 2 جنيه.
البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة من 1.5 إلى 4.5 جنيه.
الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات .
الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 2.5 الي 5 جنيهات
الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 6 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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