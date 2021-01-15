مسؤول العلاج الحر عن واقعة الطالب مزاول الطب بسوهاج: أدلينا بأقوالنا كشهود أمس

قال الدكتور محمد نصر، مدير إدارة العلاج الحر، إن هناك لجان دورية شهرية تمر بتعليمات من الوزارة على المنشآت الطبية الخاصة، مشيرًا إلى أنهم بلغوا بجود لافتة مكتوب عليها تخصص باطنة وجراحة عامة وأطفال.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن «اللجنة ذهبت إلى مكان العيادة لكنها وجدتها مغلقة، وعندما سألوا الجيران قالوا إن الطبيب يأتي صباحًا، وبعد يومين عاودت اللجنة فوجدت اللافتات منزوعة، ما أثار الشك لديهم».

ولفت إلى أنه أخذ اسم الطبيب منهم ليتابع الشخص، متابعًا: «بنمر في قرية تابعة لمركز تاني وجدنا اللافتات لنفس الشخص فعرضنا الأمر على الدكتورة رجاء حسين وكيل الوزارة بسوهاج وأمرتني بتشكيل لجنة أمس والتنسيق مع اللجان الرقابية لضبط الشخص».

وذكر أن المحافظ قدم الدعم إلى جانب جهاز حماية المستهلك ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة، مضيفًا: «روحنا العيادة امبارح لقيناها فاضية من المرضى سألنا على الطبيب قال لسه مجاش، أخدنا رقمه وكلمناه على أساس أنه كشف طبي وحضر الطبيب».

وبسؤاله عن ترخيص مزاولة المهنة وكارنية الرقابة، أوضح نصر، أن الطالب حاول الهروب من العيادة، لكن بعد إلحاح شديد أخرج جواز سفر له منذ عام 2016 يوضح أنه طالب بكلية الأسنان بجامعة خاصة.

ونوه بأن الطالب عرض على النيابة الأربعاء، وأدلت اللجنة بأقوالها كشهود الخميس، مناشدًا المواطنين طلب رخصة مزاولة المهنة من الطبيب أو أن يكشف عن هويته برخصة المكان والكارنية.

وضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، طالبًا بكلية طب أسنان يُدير عيادة خاصة وينتحل صفة طبيب بمركز العسيرات.