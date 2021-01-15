كندا تقول إن فايزر تخفض طلبات تسليم لقاحات كورونا مؤقتا

أعلنت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات الكندية أنيتا أناند أن شركة فايزر الأمريكية تعتزم تأخير طلبات التسليم من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذي تطوره بالتعاون مع شريكتها الألمانية بيونتك، حيث تقوم الشركة الأمريكية بتعزيز قدرتها التصنيعية في أوروبا.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الوزيرة للصحفيين في أوتاوا اليوم الجمعة إن "العمل التوسعي هذا يعني أن فايزر ستخفض بشكل مؤقت طلبات التسليم لكل الدول التي تحصل على اللقاحات المصنعة بمصنعها في أوروبا، ومن بين هذه الدول كندا".



وقالت إن "فايزر ترى أنه بحلول نهاية مارس، ستتمكن من اللحاق بتلبية الطلبات، حيث سنكون على طريق الحصول على الجرعات الإجمالية المخصصة للربع الأول".



وأضافت أن "هذا تأخير مؤقت، ولا نزال على طريق الحصول على لقاحات مرخصة كافية لكل لشخص يرغب في التطعيم بنهاية سبتمبر عام 2021".



ووصفت أناند هذه الأنباء "بالمؤسفة"، قائلة إن "مثل هذه التأخيرات والمشكلات متوقعة عندما تعمل سلاسل التوريدات العالمية بما يتجاوز قدراتها".



ووفقا لأناند، لدى كندا 7 اتفاقيات سارية مع شركات لتطوير اللقاحات.



وتشتري كندا لقاحات مضادة لفيروس كورونا لكل فرد بأكثر من أي دولة أخرى في العالم.