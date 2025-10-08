 مهاجمه يبحث عن الرحيل.. ضربة جديدة لمانشستر يونايتد - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

مهاجمه يبحث عن الرحيل.. ضربة جديدة لمانشستر يونايتد

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:22 ص

يبحث الهولندي جوشوا زيركزي، لاعب فريق مانشستر يونايتد، الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن زيركزي يود الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرًا لقلة مشاركاته تحت إشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وشارك المهاجم الهولندي في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم، بواقع 82 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف مع فريقه.

وكان جوشوا زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 42 مليون يورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك