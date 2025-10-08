سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبحث الهولندي جوشوا زيركزي، لاعب فريق مانشستر يونايتد، الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن زيركزي يود الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرًا لقلة مشاركاته تحت إشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وشارك المهاجم الهولندي في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم، بواقع 82 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف مع فريقه.

وكان جوشوا زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 42 مليون يورو.