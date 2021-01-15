تحرير 53 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية وفض فرح في دمياط

تمكنت الوحدات المحلية في مدن ومراكز دمياط وكفر سعد و فارسكور، من تحرير 53 محضر، بعد رصد مخالفات عدم ارتداء الكمامة الواقية، و تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، وإغلاق وتشميع منشأتين مخالفتين لمواعيد الغلق، وفض فرح في مدينة فارسكور، تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك أثناء حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية، لتطبيق كافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استهدفت مناطق بأحياء مدينة دمياط وبعض المناطق بفارسكور، وقرية الوسطاني بمركز كفر سعد، والمرور على بعض المنشآت و المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بجميع التدابير الوقائية.