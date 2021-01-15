الأردن يتضامن مع إندونيسيا في ضحايا الزلزال

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، أيمن صفدي، إنه ‏تواصل هاتفيًا مع نظيرته الإندونيسية، مقدمًا تعازي المملكة بضحايا الهزة الأرضية.

وأضاف، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الجمعة، أنه نقل توجيهات جلالة الملك بتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء، معربًا عن تضامن الأردن مع الأشقاء في هذا الموقف الصعب.

وقدم تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، داعيًا للضحايا بأن يتغمدهم الله برحمته.

وذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن زلزالا قوته 6.2 درجة أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة المئات على جزيرة سولاويسي، الجمعة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.