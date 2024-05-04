إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح

تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن المزايا التي يقدمها قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء.



وقال في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إنه بمجرد تقديم المواطن طلب التصالح على مخالفة البناء؛ سيحصل على نموذج يقدمه للنيابة أو المحكمة.



وأضاف أنه بموجب النموذج يتم وقف الإجراءات الجنائية وإخلاء سبيل المحبوس على ذمة المخالفة موقتًا حتى موعد البت في الطلب.



وأشار إلى أنه في حال البت في الطلب بالتصالح؛ ستنتهي الإجراءات الجنائية نهائيًا، وتحفظ القضية كما لو لم تكن قد حدثت.



وذكر أنه في حال رفض طلب التصالح؛ سيتم استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون، مشددا على أن قانون التصالح الجديد هو بمثابة «هدية للمواطن» لتصحيح أوضاعه وتقنين مخالفاته دون التعرض للعقوبات القانونية.



وحذر الفيومي، المواطنين من تكرار مخالفات البناء في المستقبل، مؤكدًا أن القانون هو آخر فرصة للتصالح، ولن يتم التسامح مع أي مخالفات جديدة.