بيان تحذيري للحرس الوطني الأمريكي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار ذعرا بين الأمريكيين في الولايات المتحدة نقل إلى الدول الأخرى والمواطنين في البلدان، لتضمن البيان رسالة تحذيرية لاتباع الإجراءات الوقائية وإعلان الإغلاق على مستوى البلاد جراء الموجة الثالثة التي ضربت البلاد.

وأثار البيان الذي وجد منشورا عن طريق الصفحات الرسمية الحرس الوطني بولاية أوهايو بمواقع التواصل الاجتماعي رعبا بين الأمريكيين، فانتشرت الأخبار على مستوى البلاد وعلقت الإرشادات التحذيرية في الأماكن العامة، حتى أن الأنباء أثارت مخاوف المواطنين في الدول الأخرى من تكرار الإغلاقات المتتالية في البلدان، قبل أن يخرج الحرس الوطني ويكذب البيان المزيف.

ووفقا لصحيفة "سينسيناتي" الأمريكية، أكد مسؤولون في الدولة أن البيان المتداول على لسان الحرس الوطني في ولاية أوهايو حول الإغلاق المفروض على مستوى البلاد مزيف، بعدها خرج الحرس الوطني الأمريكي ونشر على صفحاته بموقع تويتر وفيسبوك، مساء الثلاثاء:، بيان رسمي يكشف زيف المعلومات المنشورة.

وشمل البيان الرسمي، الذي نشره الحرس الوطني في الأماكن العامة بالولايات المتحدة أيضا: "إذا رأيت البيان السابق المفبرك، التي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة، فيرجى العلم بأنه خاطئ ومزيف"، وتابع الحرس الوطني مخاطبا الأمريكيين: "فكر في إظهار دعمك لنا من خلال المساعدة في مكافحة الشائعات وشارك هذا البيان على صفحتك".

PSA: If you see this letter, which is once again circulating on social media and in public, please be aware it IS FALSE AND FAKE.



Consider showing your support for us by helping to combat these rumors- retweet this to your page. Thank You! Be Well!!#OhioansServingOhioans pic.twitter.com/D8FhTgn7Ih