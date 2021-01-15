الغنوشي يدين عنف نواب ائتلاف الكرامة ويعتبره سابقة خطيرة

أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الجمعة عن إدانته للعنف الذي استهدف نوابا خلال جلسة صاخبة للجنة برلمانية قبل شهر ما دفع المتضررين الى الدخول في اعتصام مفتوح.



وهذه الإدانة الرسمية الأولى التي تصدر عن رئيس البرلمان في بيان حمل توقيعه تجاه أعمال العنف التي تسببت في حالة من الفوضى.



وأدان الغنوشي في البيان " بشدة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة".



وقال الغنوشي إنه "يعتبر ما مارسوه سابقة خطيرة يجب أن لا تتكرر".



ودخل منذ السابع من ديسمبر الماضي أربعة نواب من الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح في بهو البرلمان للاحتجاج ضد أعمال عنف صدرت عن نواب "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين الديني.



وجاء الاعتصام بعد نقاشات صاخبة في اجتماع للجنة برلمانية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي تسببت في جرح النائب أنور بالشاهد في جبينه وسقوط النائبة سامية عبو التي أغمي عليها. وقد بدأت عبو منذ نحو أسبوع اضرابا عن الطعام.



ولم يصدر عن النواب المعتصمين ما إذا كانوا سيرفعون الاضراب بعد صدور البيان اليوم.