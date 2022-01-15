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أعلنت إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية عن نجاحها فى إنهاء إجراءات ضم الدولى الفلسطينى ياسر حمد لموسمين ونصف بداية من موسم 2022 حتى 2024 .

وحصل المصرى على موافقة المدافع الفلسطينى بناء على طلب التونسى معين الشعبانى المدير الفنى الذى يسعى لدعم خطوط فريقه بصفقات مميزة خلال يناير الجاري.

ويبلغ اللاعب من العمر 24 عاماً ويجيد اللعب فى اكثر من مركز بالخط الدفاع ويملك قوة جسمانية كبيرة .

وسبق للاعب الانضمام لمنتخب فلسطين خلال 22 مباراة وسجل 5 أهداف خلال مسيرتة مع منتخب بلاده وشارك فى بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم لموسم 2022

ويعتبر نادي البسيتين البحريني آخر محطاته قبل الانتقال للدوري المصري.