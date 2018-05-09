 إبراهيم عيسى: العرب والمسلمون عبء على العالم والحضارة - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: العرب والمسلمون عبء على العالم والحضارة


نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 2:39 ص | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 3:11 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ مصر مرت بمشروعات عملاقة ونهضة عمرانية طوال آلاف السنين وتستكمل الآن طريق الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "الجمهورية الجديدة تبقى جمهورية الوعي أكثر من جمهورية المباني وتستعيد بها مصر المدنية الحديثة مثل ما نراه في منتدى الشباب وتنظيم قمة المناخ".

وأشار إلى أن ما تفعله مصر الآن هو مسايرة للعصر والمشاركة فى حركة العالم إلى الأمام، مشددًا على ضرورة السير فى هذا الاتجاه والتخلي عن جو العصبيات الدينية والاعتقاد بأن العالم "يتآمر علينا".

وتابع: "لا يصح أن نستسلم لأفكار التيارات الإسلامية بأننا نعتبر أستاذية العالم، وإحنا كدول عربية وشعوب إسلامية عبء على العالم والحضارة ولم نخترع ولا نكتشف شيء".

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