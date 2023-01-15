إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميني باص بالدقهلية

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أصيب 10 أشخاص منهم 9 أمناء شرطة وضابط في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الداخلية أعلي كوبري سندوب بمحافظة الدقهلية، حيث تم نقلهم إلى مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميني باص خاص بوزارة الداخلية أعلي كوبري سندوب العلوي اتجاه المنصورة دمياط.



وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب ميني باص يحمل لوحات معدنية "ب 16 2998" وإصابة 10 أشخاص منهم 9 أمناء شرطة وضابط.



وأكد أحد المصادر الطبية أن جميع الحالات من المصابين ما بين خدوش وجروح وكسور بسيطة متفرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.