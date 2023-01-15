محافظ الدقهلية يتابع تطوير وإعادة رصف الشوارع بمدينة المنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية والفنية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمدينة المنصورة.

واستعرض المحافظ، مقترح التصميمات المبدئية لتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش كمرحلة أولى بحضور مسئولي الطرق والتخطيط والشركة القائمة على التنفيذ.

وقال المحافظ، إن المشروع يستهدف التطوير ورفع الكفاءة والرصف لشارع سعد زغلول ومدخل المنصورة ناحية كوبري الشرقاوة، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل فيما بين قطاعات المرافق لمتابعة توقيع المسارات لشبكات المرافق بالشوارع لتلافي أية معوقات قبل البدء في أعمال الرصف.

وأشار إلى أن أعمال التطوير والرصف للشوارع المذكورة يأتي ضمن الخطة الموسعة للمحافظة لتطوير كل شوارع وميادين المنصورة، ضمن الخطة الاستثمارية لتظل المنصورة عروسا للنيل، وذلك من خلال رصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير المناطق الخضراء والأماكن الترفيهية، وتطوير المحاور المرورية للحد من التكدس المروري بالمدينة.

وأوضح أن هناك 150 مليون جنيه دعم إضافي للخطة الاستمارية بالدقهلية هذا العام، مشيرا إلى أهمية التنفيذ لكل الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للأصول الهندسية والفنية.

وأكد ضرورة الاهتمام ببالوعات الأمطار، والتطوير بصورة حضارية وجمالية تساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين.