حسام حسن يصعد 3 لاعبين شباب لمران المصري

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، ضم الثلاثي محمد محسن ولؤى فهمى وعمرو المرسي، لاعبي فرق قطاع الناشئين بالنادى لمعسكر الفريق الأول، الذى يبدأ غدا بالقاهرة استعداداً لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الجمعة 20 يناير الجاري على ستاد برج العرب.

يذكر أن اللاعب محمد محسن يشغل مركز حراسة المرمى لفريق تحت 19 عاماً، فيما يشغل اللاعب لؤى فهمى مركز الظهير الأيسر للفريق ذاته، بينما يشغل اللاعب عمرو المرسى مركز رأس الحربة لفريق تحت 21 عاماً.

كان الثلاثى المُختار من قبل قد ظهروا بمستوى مرتفع للغاية، ونالوا استحسان وتأيد الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بقيادة حسام حسن، فى المباراة التجريبية التى اقيمت على الملعب الفرعى الضواحى 1 ببورسعيد، وانتهت بفوز الفريق الأول على فريق شباب النادى بخمسة أهداف مقابل هدف.