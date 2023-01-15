ميدو: من أفسدوا منظومة التحكيم في مصر مازال لهم ذيول بلجنة الحكام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الأداء التحكيمي في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «من أفسدوا منظومة التحكيم في مصر مازال لهم ذيولا في لجنة الحكام».

وأضاف: «أنت جايب كلاتنبرج مديله 40 ألف دولار شهريًا، ومش موفرله المناخ اللي يساعده، ومع وجود تقنية الفيديو المفروض الأخطاء دي لا تُرتكب في الدوري المصري».

وواصل: «عندنا حكام كويسين في مصر، لكن محتاجين مساعدة من الناس اللي قاعدين على تقنية الفيديو، مش تكسف منهم».

واختتم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حديثه قائلا: «جميع الأندية في الدوري تشكو من التحكيم واجتماع اتحاد الكرة مع كلاتنبرج، جاء بعد شكاوي بالجملة من الأندية المصرية».